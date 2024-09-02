Футболист Сафонов уже год не виделся с дочерью

Baza: экс-жена футболиста Сафонова игнорирует его просьбы увидеть дочь

Belkin Aleksey/news.ru
Фото: Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов уже год пытается увидеться с дочерью, но его бывшая жена игнорирует сообщения и звонки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Спортсмен хочет подписать с экс-супругой мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но когда девочке исполнится 10 лет, она сможет жить с отцом. Сафонов также потребовал, чтобы бывшая жена предупредила его о возможном переезде минимум за 10 рабочих дней.

Футболист хочет иметь возможность путешествовать с дочерью за границу, при этом мать в поездки будут брать только по договоренности.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение Никулинского районного суда и обязал Сафонова ежемесячно выплачивать четверть своего дохода в счет алиментов дочери. Экс-супруга поблагодарила инстанцию. Этот случай мог бы стать прецедентом для других подобных разбирательств, считает женщина.

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте