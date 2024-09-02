Футболист Сафонов уже год не виделся с дочерью

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов уже год пытается увидеться с дочерью, но его бывшая жена игнорирует сообщения и звонки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Спортсмен хочет подписать с экс-супругой мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но когда девочке исполнится 10 лет, она сможет жить с отцом. Сафонов также потребовал, чтобы бывшая жена предупредила его о возможном переезде минимум за 10 рабочих дней.

Футболист хочет иметь возможность путешествовать с дочерью за границу, при этом мать в поездки будут брать только по договоренности.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение Никулинского районного суда и обязал Сафонова ежемесячно выплачивать четверть своего дохода в счет алиментов дочери. Экс-супруга поблагодарила инстанцию. Этот случай мог бы стать прецедентом для других подобных разбирательств, считает женщина.