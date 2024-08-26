Суд встал на сторону экс-жены вратаря французского ПСЖ Сафонова в деле об алиментах

Мосгорсуд обязал вратаря ПСЖ Сафонова выплачивать 25% от дохода на алименты

Фото: РИА «Новости»

Мосгорсуд утвердил решение Никулинского районного суда, обязав футболиста Матвея Сафонова ежемесячно выплачивать четверть своего дохода в счет алиментов дочери и погасить уже накопившийся долг, сообщило РИА «Новости».

Суд не удовлетворил жалобу футболиста и оставил решение Никулинского суда без изменения. Последний постановил назначить алименты в размере 25% от ежемесячного дохода Сафонова и обязал его погасить накопившийся долг на сумму 60 миллионов рублей. Вердикт вступил в силу.

Бывшая жена футболиста Анастасия Казачек в разговоре с журналистами поблагодарила Мосгорсуд. По ее мнению, этот случай мог бы стать прецедентом для других алиментных разбирательств.

«Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», — сказала она агентству.

Сафонов и Казачек развелись в 2021 году, затем спортсмен потребовал через суд передать ему двухлетнюю дочь и взыскать с бывшей жены алименты на ее содержание. RT сообщил, что минувшим летом футболист перешел из футбольного клуба «Краснодар» во французский ПСЖ, несмотря на долг по алиментам.

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