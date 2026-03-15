«Формула-1» отменила этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии

FIA объявила об отмене этапов «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии

Этапы чемпионата «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменили на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в социальной сети X сообщила Международная автомобильная федерация.

Четвертый этап планировали провести Бахрейне с 10 по 12 апреля, пятый — в Джидде с 17 по 19 апреля.

«После тщательной оценки ситуации подтверждено, что Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в апреле не состоятся в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока», — заявили в пресс-службе.

В FIA добавили, что рассматривали проведение альтернативных этапов, но в итоге решили от них отказаться.

С 28 февраля Израиль и Иран начали наносить удары по объектам в Иране, поступали сообщения о гибели мирных жителей и масштабных разрушениях. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы и израильскую территорию. Ранее в Иране назвали два условия для завершения конфликта.