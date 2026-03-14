В Иране назвали два ключевых условия для прекращения конфликта с США

Экс-командующий КСИР Резаи: у Ирана есть два условия для прекращения войны с США

Иран выдвинул два условия, на которых готов рассматривать завершение боевых действий. Об этом заявил экс-глава Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резаи, его слова привело агентство IRNA .

Во-первых, Иран ожидает от США возмещения за весь нанесенный ущерб.

«Второе требование — вывод военных баз Соединенных Штатов из акватории Персидского залива», — добавил Резаи.

Бывший руководитель КСИР отметил, что в противном случае Иран не видит для себя гарантий безопасности.

«Конец конфликта в наших руках, но только когда мы получим гарантию на будущее и полную компенсацию за все убытки», — заключил он.

Президент США Дональд Трамп допускал, что операция против Ирана затянется на неограниченное время. Он признал, что не стоит ожидать быстрой смены власти в стране в результате внутренних процессов.