Флаг России появился на параде «Каролины» после победы в Кубке Стэнли

Российские хоккеисты «Каролины Харрикейнс» принесли флаг России на чемпионский парад клуба после победы в Кубке Стэнли. Команда проехала на автобусе по городу Роли в штате Северная Каролина, где базируется клуб. Трансляцию вели на официальном YouTube-канале .

Флаг взяли с собой российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в карьере.

«Каролина» выиграла трофей после финальной серии с «Вегасом». Клуб одержал победу со счетом 4:2.

Российские хоккеисты не впервые получают главные награды НХЛ. В начале июня вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во второй раз взял «Везина Трофи»: ранее он становился лучшим голкипером регулярного чемпионата в 2019 году. Позднее россиянин также выигрывал два Кубка Стэнли с клубом из Флориды и получал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.