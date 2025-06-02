Главный тренер ФК «Ростов» Альба отказался комментировать слухи о своем уходе

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба ответил на вопрос о возможном уходе из команды в «Динамо». Об этом сообщил « Матч ТВ ».

Говоря на тему своего будущего, наставник «желто-синих» заявил, что не комментирует слухи.

«Мы не комментируем слухи и концентрируем внимание на том, что у нас есть», — отметил спортсмен.

Также в интервью он рассказал, что дата летних сборов назначена на 23 июня. А вот на тему слухов об уходе нападающего Николая Комличенко он также отказался говорить, добавила RostovGazeta.ru.