Главный тренер ФК «Ростов» Альба отказался комментировать слухи о своем уходе

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба ответил на вопрос о возможном уходе из команды в «Динамо». Об этом сообщил «Матч ТВ».

Говоря на тему своего будущего, наставник «желто-синих» заявил, что не комментирует слухи.

«Мы не комментируем слухи и концентрируем внимание на том, что у нас есть», — отметил спортсмен.

Также в интервью он рассказал, что дата летних сборов назначена на 23 июня. А вот на тему слухов об уходе нападающего Николая Комличенко он также отказался говорить, добавила RostovGazeta.ru.

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