ФК «Балтика» одержал первую в истории победу над московским «Динамо»

Калининградская «Балтика» впервые победила московское «Динамо» в официальном матче. Встреча второго тура Российской премьер-лиги в Калининграде завершилась со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 57-й минуте: мяч в ворота соперника отправил Николай Титков. Спустя 17 минут Брайан Хиль реализовал пенальти и увеличил преимущество «Балтики». Артур Гомес отыграл один мяч на 76-й минуте, однако спасти «Динамо» от поражения москвичи не смогли.

До этой встречи калининградская команда девять раз проигрывала московскому клубу и еще пять матчей завершала вничью.

Следующий матч группового этапа РПЛ Кубка России «Балтика» проведет 5 августа в гостях у «Зенита». В чемпионате калининградцы 8 августа встретятся на выезде с «Крыльями Советов». «Динамо» в тот же день сыграет в кубке с воронежским «Факелом», а 9 августа примет махачкалинское «Динамо».

Ранее на старте нового сезона российской футбольной премьер-лиги московский «Локомотив» не смог обыграть «Ахмат» из Грозного. Это расценили как предупреждение для всех фаворитов турнира.