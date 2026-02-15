Финны опоздали с апелляцией на действия Норвегии и США в спринте на Олимпиаде

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отказалась рассматривать протест сборной Финляндии на итоги мужского классического спринта на Олимпиаде в Милане из-за нарушения регламентных сроков подачи жалобы. Об этом сообщило издание Helsinki Times .

Финны заявили о нарушениях со стороны сборных Норвегии и США в сервисной зоне между финальными забегами.

По их данным, соперники использовали ролики для нанесения клистера — специальной мази, позволяющей регулировать зону держания лыж. Такие устройства дают техническое преимущество, но они запрещены инструкциями FIS.

Также в боксах американской команды якобы находились другие запрещенные жидкие составы.

Однако в федерации указали, что, согласно статье 361.3.3 регламента, жалоба должна подаваться в течение 15 минут после публикации неофициальных результатов. Финны этот момент пропустили, поэтому FIS отклонила протест, даже не рассматривая суть претензий.

Золото в спринте завоевал норвежец Йоханнес Клебо, серебро — американец Бен Огден, бронзу — еще один норвежец — Оскар Вик. Финн Лаури Вуоринен финишировал четвертым, оставшись без медали.

Ранее результаты состязания удивили российского комментатора Дмитрия Губерниева.