Комментатор Губерниев назвал неожиданной победу лыжника Клебо на Играх в Италии

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российского спортсмена Савелия Коростелева в лыжной гонке с раздельным стартом на дистанцию 10 километров свободным ходом на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Коростелев занял итоговую 15-ю строчку, проиграв чемпиону из Норвегии Йоханнесу Клебо ровно одну минуту шесть секунд.

«Разделка — не конек Клебо, но он победил. Но это не конек и Коростелева. Неожиданная победа Клебо, потому что у него были наименьшие шансы», — отметил Губерниев.

По словам ведущего, Коростелев показал достойный результат, соответствующий его силам. Комментатор также допустил, что Клебо сможет завоевать титул абсолютного чемпиона Игр.