Российские чемпионы по танцам на льду Александра Степанова и Иван Букин обратились к президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Они попросили допустить их к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии. Видеообращение фигуристы выложили в своих Telegram-каналах .

«Мы уверены, что вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде», — заявили фигуристы.

Они попросили Ковентри обратиться к Международному союзу конькобежцев за официальными разъяснениями по поводу их недопуска.

ISU запретил российским танцевальным дуэтам и парам участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко раскритиковал решение не допустить спортивные пары и танцевальные дуэты к квалификационному турниру на Олимпиаду 2026 года. Он назвал его крайне несправедливым.

Запад атакует олимпийские принципы, продвигая стратегию «перепрошивки мира», уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, как на Западе внедряли разрушительную «гендерную антифилософию» в спорт.