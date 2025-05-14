«Идет какой‑то беспредел». Фетисова возмутил недопуск танцоров к отбору на ОИ-2026

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с «Матч ТВ» возмутился, что спортивные пары и танцевальные дуэты не допустили к квалификационному турниру на Олимпийские игры 2026 года. Он назвал это решение ужасно несправедливым.

Международный союз конькобежцев принял решение о предоставлении нейтрального статуса российским фигуристам Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. В список не вошли представители танцевальных дуэтов и спортивных пар из России. Пресс-служба ISU подчеркнула, что это решение окончательное и не подлежит пересмотру для всех участников.

«Это ужасная несправедливость. Идет какой‑то беспредел по отношению к нашим спортсменам. Выдумываются всякие поводы, чтобы разделить общество и быть примером всего, что связано с дискредитацией спортивных, человеческих, любых принципов», — сказал Фетисов.

Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года. Зимние Игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 26 февраля.

Ранее Международный олимпийский комитет отказал российским агентствам «Россия сегодня» и ТАСС в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 года. Причиной стало их непрофильное направление работы. Кремль осудил отказ МОК в аккредитации российских СМИ на Олимпиаду.