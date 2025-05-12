«Хотели разрушить мир». В МИД объяснили, почему Запад атаковал олимпизм

Захарова: план Запада по разрушению мира через атаку олимпизма провалился

Фото: РИА «Новости»

Запад атаковал олимпийские принципы, продвигая свою стратегию по «перепрошивке мира». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

Захарова напомнила журналистам в кулуарах гала-концерта «Лед. Пламя. Победа» во дворце Ирины Винер, как на Западе внедряли разрушительную «гендерную антифилософию» в спорт.

«У олимпийского движения нет другого варианта, кроме как вернуться в русло „нормальной нормальности“. Не „извращенной нормальности“, не „новой нормальности“, как это называется, не каких-то новых „гибридных этик“», — сказала она.

Дипломат уверена, что если олимпийское движение не вернется к олимпийским принципам и не будет их соблюдать, оно просто перестанет существовать в своем изначальном виде.

Захарова добавила, что Запад планировал все «перепрошить» и разрушить мир, но у него ничего не получилось.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет начал обсуждать с федерациями зимних видов спорта участие россиян в Олимпиаде в 2026 году в Италии.

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