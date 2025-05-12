Захарова: план Запада по разрушению мира через атаку олимпизма провалился

Запад атаковал олимпийские принципы, продвигая свою стратегию по «перепрошивке мира». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

Захарова напомнила журналистам в кулуарах гала-концерта «Лед. Пламя. Победа» во дворце Ирины Винер, как на Западе внедряли разрушительную «гендерную антифилософию» в спорт.

«У олимпийского движения нет другого варианта, кроме как вернуться в русло „нормальной нормальности“. Не „извращенной нормальности“, не „новой нормальности“, как это называется, не каких-то новых „гибридных этик“», — сказала она.

Дипломат уверена, что если олимпийское движение не вернется к олимпийским принципам и не будет их соблюдать, оно просто перестанет существовать в своем изначальном виде.

Захарова добавила, что Запад планировал все «перепрошить» и разрушить мир, но у него ничего не получилось.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет начал обсуждать с федерациями зимних видов спорта участие россиян в Олимпиаде в 2026 году в Италии.