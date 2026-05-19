Фигуристка Пестова завоевала медаль с глубокой раной на ноге

Фигуристка Зоя Пестова завоевала серебро первенства России в танцах на льду, несмотря на серьезную травму ноги. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказали ее тренеры Ирина Жук и Александр Свинин.

По словам Жук, спортсменка получила глубокий порез на самой последней тренировке перед турниром.

«Мы идем к первенству России. И тут на самой последней тренировке Зоя падает и распарывает себе ногу так, что просто кошмар», — рассказала тренер.

Она уточнила, что врачи хотели наложить фигуристке гипс на 10 дней, однако уже через неделю команде нужно было ехать в Саранск на соревнования. Пропуск первенства мог дорого обойтись с точки зрения дальнейших перспектив.

Свинин отметил, что рана оказалась очень глубокой, хотя жизненно важные структуры задеты не были.

«Зоя вышла и сказала, что будет кататься. Ей стягивали кожу, чтобы швы не расходились, — и она поехала. Ребята стали вторыми, и у них были лучшие прокаты в сезоне, хотя все было против них. Они выглядели, как машины просто», — отметила тренер.

Она добавила, что после выступления они с коллегами сказали Пестовой, что в их глазах она очень выросла как спортсменка и человек. Тренерский штаб не ожидал, что фигуристка сможет пройти через такое испытание и показать настолько сильный прокат.

Ранее российская фигуристка Виктория Синицина получила похожую травму во время шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет». На глубокий порез ног и врачи наложили спортсменке четыре шва.