«Четыре шва». Фигуристка Синицина раскрыла подробности травмы на льду

Синицина: после травмы на шоу на ногу наложили четыре шва

Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о ране, которую получила во время шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет». Порез коньком оказался глубоким, и врачам пришлось наложить четыре шва. Подробностями спортсменка поделилась в телеграм-канале .

Синицина поблагодарила подписчиков за поддержку и заверила, что ее состояние не вызывает серьезных опасений.

«На видео все намного страшнее выглядит, много крови. Просто рана глубокая и задета была вена. Наложили четыре шва. Так что все хорошо! Могло бы быть и хуже», — написала фигуристка.

Она добавила, что сейчас для нее главное — восстановиться после случившегося. Произошедшее стало сигналом, что стоит немного замедлиться и дать себе отдохнуть.

Партнер Никита Кацалапов случайно задел коньком ногу фигуристки во время выступления. Со льда он увез ее на руках, подол платья девушки испачкался в крови.