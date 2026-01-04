Фигуристка Горбачева извинилась за рассказ о пьяных турках в Германии

Напуганная засильем мигрантов в Германии фигуристка Алина Горбачева извинилась перед турками и арабами за резкие высказывания. Она объяснила в Telegram-канале , что записала видео на эмоциях.

«Я не хотела обидеть никакую из национальностей. <…> Я была сильно испугана и неправильно сформулировала мысль», — сказала она.

Большой резонанс вызвал пост Горбачевой 2 января о большом количестве мигрантов в Германии. Она рассказала, как вышла из метро, и увидела толпу «пьяных турков». Ей показалось, что в Москве безопасней, чем в ФРГ.

Фигуристка приехала в Германию на операцию из-за травмы колена. Она не смогла попасть на олимпийский отбор в Пекин, уступив место Аделии Петросян.

