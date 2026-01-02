Фигуристка Алина Загитова выдала очередной мем, рассказав подписчикам о подаренном ей на Новый год японском мече. Она оговорилась в Telegram-канале , когда упомянула его возраст.

«Просто вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека! Этому японскому мечу. Это музейный экспонат, чтобы вы понимали», — сказала спортсменка.

По ее словам, просто прикоснуться к этому клинку уже очень важный момент в жизни.

Спустя 2,5 часа фигуристка опубликовала новый пост, заявив, что она просто оговорилась спросонья, сказав, что мечу не полвека, а полтысячелетия.

До этого Загитова ошиблась в мае 2025 года, когда поздравила телезрителей с 85-летием Победы, но быстро исправилась.