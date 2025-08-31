Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, открывшая двери самому крупному миграционному кризису в европейской истории, никогда не отличалась глубоким умом. Таким мнением член конституционного комитета Совета Федерации России Алексей Пушков поделился в Telegram-канале .

Сенатор напомнил, что либеральные СМИ называли Меркель символом «политической мудрости». И это именно она 10 лет назад фактически спровоцировала миграционный кризис в Европе, заявив по поводу неограниченной миграции, что европейцы с ней справятся.

Пушков отметил, что существуют разные версии, почему он так поступила. Если первая — это желание прославиться благодаря своему «псевдогуманизму», то вторая уже конспирологическая. Якобы Меркель так действовала по указке «мрачных закулисных сил», желающих заместить коренных европейцев приезжими.

«Однако иногда главное объяснение кроется в самой простой версии — в политической глупости», — написал он.

Пушков назвал Меркель «хитрой карьеристкой из бывшей ГДР», которая пыталась доказать либеральному клану, что она своя для них. И теперь с последствиями ее глупости до сих пор пытается справиться не только Германия, но и другие страны ЕС.

Ранее в Испании вспыхнули протесты против мигрантов. Военный политолог Александр Перенджиев не исключил, что подобные беспорядки творятся и в других странах ЕС, в частности, в ФРГ.