Фигуристка Трусова объявила о беременности

Во время выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» Александра Игнатова (Трусова) и ее супруг Макар Игнатов объявили о беременности фигуристки. Об этом корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий.

Спортсмены связали себя узами брака в августе 2024 года. В этом сезоне Трусова принимала участие в контрольных прокатах сборной России, которые проходили в сентябре, однако после этого она не выступала в соревнованиях.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что фигуристка не прыгает в шоу по рекомендации врачей.

Трусовой 20 лет. Она не только завоевала серебро на Олимпийских играх, но и добавила в свою копилку бронзу с чемпионата мира, а также серебряные и бронзовые медали с чемпионатов Европы.

Ранее стало известно, что Игнатова (Трусова) не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Спортсменка в ходе отборочного периода не сможет показать надлежащие физические кондиции руководству ФФККР, потому что соблюдает рекомендации медиков по ограничениям в тренировках.