Фигурист Соловьев анонсировал дату свадьбы с Авериной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина поженятся 7 июля 2025 года. Об этом спортсмен рассказал РИА «Новости» .

«Выбрали красивую дату 7 июля 2025 года для нашей свадьбы. Готовимся с помощью свадебных организаторов, но на самом деле главное, чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — заявил он.

Спортсмены выступали в паре в телешоу «Народный Ледниковый период», а в январе 2025 года объявили, что находятся в отношениях. В феврале Соловьев сделал предложение Авериной. Девушка опубликовала фото с помолвочным кольцом в День всех влюбленных.

Для Соловьев это будет второй раз. Первой его избранницей была ровесница-фигуристка Екатерина Лобанова, в браке с которой у него родился сын. Они развелись в 2010 году, оставшись друзьями. Для Авериной же это будет первое замужество.

Завтра состоится свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны с Никитой Григоряном. Балерина уже призналась, что жених ей не нравится. Она подозревает, что у него «рыльце в пушку» и он заморочил голову ее дочери.