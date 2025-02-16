Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Авериной

Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца 18-кратной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной. Девушка не стала хранить интригу и опубликовала фото с помолвочным кольцом в своем Instagram*.

«Я сказала да», — подписала она снимок.

Соловьев сделал предложение Авериной в День всех влюбленных.

Спортсмены выступали в паре в телевизионном шоу «Народный Ледниковый период». В январе 2025 года они открыто объявили, что у них роман. Соловьев и Аверина отправились в совместное путешествие в Абу-Даби, опубликовав оттуда ряд фотографий в обнимку.

Если для Авериной этот брак станет первым, то для Соловьева — вторым. Впервые он женился в 17 лет на коллеге — фигуристке Екатерине Лобановой, у них общий сын. В 2018 году спортсмен жил в гражданском браке со звездой российского керлинга Анной Сидоровой.

В начале года певица Акула (Оксана Почепа) тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева.

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