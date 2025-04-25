«Рыльце в пушку». Волочкова жестко высказалась о женихе дочери из-за свадьбы

Волочкова: если жених Ариадны не хочет публичности, значит у него рыльце в пушку

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ей не нравится жених дочери. Об этом балерина заявила в YouTube-шоу Кристины Задора «Семейные тайны» .

Артистка занимается подготовкой к свадьбе Ариадны, которая выйдет замуж за 23-летнего Никиту Григоряна уже 26 апреля. Волочкова согласилась оплатить торжество. При этом призналась, что желает лишь того, чтобы свадьба поскорее прошла и она забыла ее «как страшный сон».

Все дело в избраннике дочери. Волочкова считает, что он не тот, за кого себя выдает, и вообще заморочил девушке голову. Балерине не нравится, что Ариадна с подачи жениха попросила не пускать на банкет звездных гостей и прессу. При том, что мужчина понимал, на ком собирается жениться — на дочери Волочковой.

«Как можно без СМИ, без освещения? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, и, значит, тебе есть что прятать. И так оно и есть», — считает артистка.

Ранее окружение Волочковой опровергло отмену свадьбы ее дочери, отметив, что гостей будет немного — родственники и друзья.