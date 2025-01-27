ФИФА сняла с ЦСКА трансферный бан

Международная федерация футбола сняла запрет на осуществление трансферов с клуба ЦСКА, введенный 6 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

Решение об отмене санкций федерация приняла, поскольку московский клуб сумел рассчитаться с нидерландским «Херенвеном» за переход нигерийского футболиста Чидеры Эджуке. Последний платеж прошел 27 января.

Поскольку у ЦСКА были проблемы с переводом средств, оставшуюся часть суммы перечислил игрок Виктор Давила, который в сентябре 2024 года перешел в «Америку». Таким образом спортсмен рассчитался с московским клубом за самовыкуп.

Ране стало известно, что ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 16-летним нападающим Роландом Шивеоби. Он стал лучшим игроком турнира победителей Юношеской футбольной лиги-2024, а также лучшим бомбардиром ЮФЛ-2 Центр в составе «Витязя».