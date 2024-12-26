ЦСКА подписал контракт с 16-летним нападающим Роландом Шивеоби

Состав команды пополнил 16-летний Роланд Шивеоби, который заключил с клубом долгосрочный контракт.

Шивеоби является лучшим игроком турнира победителей Юношеской футбольной лиги-2024 и лучшим бомбардиром ЮФЛ-2 Центр в составе «Витязя». В прошлом сезоне молодой футболист участвовал в 30 матчах, где забил 40 голов и отдал 13 голевых передач.