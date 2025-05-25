ФХР опровергла слухи о недопуске российских хоккеистов на ОИ-2026

ФХР: у ОКР нет данных о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Олимпийский комитет России не получал уведомлений от Международного олимпийского комитета о неучастии российской сборной в олимпийском турнире Игр 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерации хоккея России.

«У Олимпийского комитета России нет уведомлений от МОК об участии национальной российской сборной по хоккею», — отметили в ФХР.

По данным федерации, МОК не давал новых рекомендаций по допуску российской команды. Данный вопрос будут решать позже.

Ранее латвийский портал Sportacentrs заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую сборную до участия в ОИ-2026. Официального подтверждения от IIHF не поступало.

В случае допуска до Игр российская команда будет играть в одной группе с Латвией, Словакией и Соединенными Штатами. Глава IIHF Люк Тардиф отметил, что этот вопрос планируется решить в июне.