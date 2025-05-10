В IIHF назвали срок решения по допуску российских хоккеистов на Олимпиаду

Глава IIHF Тардиф: решение о допуске российских хоккеистов на ОИ будет в июне

Решение о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду-2026 года примут в июне 2025-го. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея IIHF Люк Тардиф, сообщил телеканал SVT .

По его словам, сперва необходимо дождаться завершения процесса смены руководителя Международного олимпийского комитета.

«Я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня», — сказал Тардиф.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что решение о допуске российских хоккеистов косвенно зависит от США. По ее мнению, исход событий никак не будет связан с предстоящими выборами главы Международного олимпийского комитета.