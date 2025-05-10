В IIHF назвали срок решения по допуску российских хоккеистов на Олимпиаду

Глава IIHF Тардиф: решение о допуске российских хоккеистов на ОИ будет в июне

Фото: РИА «Новости»

Решение о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду-2026 года примут в июне 2025-го. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея IIHF Люк Тардиф, сообщил телеканал SVT.

По его словам, сперва необходимо дождаться завершения процесса смены руководителя Международного олимпийского комитета.

«Я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня», — сказал Тардиф.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что решение о допуске российских хоккеистов косвенно зависит от США. По ее мнению, исход событий никак не будет связан с предстоящими выборами главы Международного олимпийского комитета.

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