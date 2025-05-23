Сборную России по хоккею не допустили к отбору на Олимпиаду-2026

Sportacentrs: IIHF не допустила сборную России по хоккею до участия в Олимпиаде

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую сборную до участия в олимпийском турнире Игр 2026 года. Об этом сообщил латвийский портал Sportacentrs со ссылкой на конгресс IIHF в Стокгольме.

В конце февраля 2022 года Совет IIHF из-за ситуации на Украине отстранил сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой «до дальнейшего уведомления».

В феврале 2025 года федерация вновь продлила отстранение России от мирового первенства — 2026 в Швейцарии.

Официально пресс-служба IIHF пока не подтвердила отстранение России от Олимпиады-2026. В случае допуска российская команда сыграет в квартете с Латвией, Словакией и США.

Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Кортина-д’Ампеццо и Милан.

Глава IIHF Люк Тардиф ранее заявил, что окончательное решение о допуске российских хоккеистов на ОИ будет в июне.