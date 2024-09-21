Федерация шахмат Киргизии призвала снять санкции с российских спортсменов

Он назвал неприемлемым шантаж и давление с украинской стороны. По его мнению, возвращение белорусских и российских спортсменов станет правильным решением. В спорте нельзя допустить двойных стандартов, нарушающих этику, добавил Тольбаев.

«Будь это любая другая страна — Молдавия, Монголия, — я бы так же выступил, потому что это правильно. В мире очень много конфликтов, но участвующие в них страны никак не наказываются», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несправедливым решение Международной шахматной федерации (FIDE) об исключении России из организации. Он подтвердил, что страна будет отстаивать свои интересы.

Дисквалифицировать российских спортсменов ранее призвал чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Гроссмейстер Сергей Карякин предположил, что норвежский шахматист сделал такое заявление по просьбе своих спонсоров.