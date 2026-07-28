European Gymnastics разрешила россиянам выступать под своим флагом

Российские спортсмены возобновят участие в турнирах под эгидой Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) с национальным флагом и гимном. Такое решение приняла Генеральная ассамблея международной организации, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Общим правилом для соревнований под эгидой European Gymnastics становится участие российских спортсменов под государственным флагом и с гимном. Решение приводит правила European Gymnastics в соответствие с действующими решениями World Gymnastics», — сообщили представители федерации.

На соревнованиях, права на проведение которых получены до 28 июля, разрешен переходный порядок. Организаторы могут потребовать, чтобы российские гимнасты выступили без демонстрации государственной символики, но не имеют права отказать им в допуске.

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) сняла запрет на выступление российских спортсменов. Аналогичное решение приняла Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA).