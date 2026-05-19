Российским бойцам муай-тай разрешили выступать под национальной символикой

Международная федерация ассоциаций муай-тай IFMA разрешила выступать россиянам на всех соревнованиях под национальными флагом и гимном. Об этом сообщил в телеграм-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену», — подчеркнул он.

Первым соревнованием без ограничений для российских спортсменов станет чемпионат мира, который пройдет в июне в Малайзии.

Накануне российских спортсменов под национальной символикой допустил до соревнований исполнительный комитет Международной федерации гимнастики. Теперь они смогут выступить на этапах Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии и Азербайджане.