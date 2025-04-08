«Это большая радость». Мать Овечкина вышла на связь после рекорда сына

Татьяна Овечкина — мать звезды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — назвала каждый матч сына большой радостью. Об этом она заявила в беседе с RT .

«Для меня каждый матч Саши — это большая радость и чувство, что он хорошо играет. Я всегда смотрю за сыном и вижу, как он старается. Все получается», — сказала Татьяна.

Российский спортсмен 6 апреля стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги, забив 895-ю шайбу. Овечкин обогнал канадца Уэйна Гретцки, мировой рекорд которого никто не мог побить 31 год.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что планирует пригласить Овечкина на свой концерт в «Лужниках». На сцене артист исполнит новую версию песни «18 мне уже», посвященную рекорду спортсмена.

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал нарезку всех 895 голов Овечкина в регулярных чемпионатах. Продолжительность видео составила два часа 10 минут.