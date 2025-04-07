«Вашингтон Кэпиталз» выпустил двухчасовое видео с нарезкой всех 895 голов Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выпустил нарезку всех 895 голов российского нападающего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах. Видео опубликовали на YouTube-канале клуба.
Нарезка охватила весь период выступлений спортсмена за «Вашингтон», начиная с 2005 года. Продолжительность видео составила два часа 10 минут.
Накануне в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил гол на 28-й минуте встречи и стал лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. Он побил предыдущий рекорд канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах.
Достижение российского хоккеиста высоко оценил Владимир Путин. Глава государства поздравил Александра Овечкина, выпустив телеграмму. Президент назвал рекорд спортсмена настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.
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