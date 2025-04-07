Сергей Жуков рассказал, что планирует пригласить Александра Овечкина на свой концерт в «Лужниках»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал RT о планах пригласить хоккеиста Александра Овечкина на свой концерт в «Лужниках». На сцене они исполнят новую версию песни «18 мне уже», посвященную рекорду спортсмена.

По словам Жукова, если зрители попросят, он будет исполнять обновленную песню и на других концертах.

«И я обязательно приглашу Сашу выйти на сцену на нашем следующем концерте в „Лужниках“, чтобы вместе с ним исполнить эту песню. Он уже выходил ко мне в 2022-м, когда мы пели „Крошку мою“ на стадионе, — это было абсолютно неожиданно, взрыв эмоций! А теперь настало время спеть песню, написанную специально для него», — поделился певец.

Он также уверен, что новая версия песни станет популярной. Старую композицию Жуков назвал классикой, проверенной временем и миллионами слушателей. Новая песня живет своей жизнью и уже за первую ночь набрала несколько миллионов просмотров. Возможно, эта версия станет гимном не только для фанатов хоккея, но и для всех, кто верит в мечту.