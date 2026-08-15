«Это безумие». Мельниковой не дали обняться с соперницами на пьедестале почета

Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике, чемпионке мира и Европы Ангелине Мельниковой запретили обниматься с соперницами на пьедестале почета после победы в опорном прыжке на чемпионате Европы. Об этом телеграм-канале сообщил журналист Дмитрий Губерниев.

В Загребе определились победительницы медалей в отдельных видах, включая опорный прыжок. Россиянка взяла золото, одержав тяжелую победу.

Мельникова дважды поднималась на пьедестал почета на соревнованиях. Первый раз, когда выиграла бронзу за упражнение на бревне.

На кадрах было видно, что занявшей первое место Мельниковой не позволили обняться с соперницами. Девушки не подошли к ней во время того, как их фотографировали. Губерниев возмущенно заявил, что это просто какое-то безумие.

«Через что она прошла с этими визами, с больными руками выиграла многоборье, как, ломая себя, делает этот сложнейший прыжок, а потом на награждении ей снова включают непонятно что, флаг висит с рисунками какой-то и в итоге даже с соперницами обняться нельзя — правилами запретили», — написал он.

Губерниев задался вопросом, что вообще творится с этим миром.