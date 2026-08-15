Гимнастка Мельникова завоевала четвертую медаль чемпионата Европы

Российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Жюри оценило выступление россиянки на 13,566 балла.

Первое место досталось итальянской спортсменке Маниле Эспозито, серебро забрала французская гимнастка Елена Колас.

Для Ангелины Мельниковой это уже четвертая медаль проходящего чемпионата. Спортсменка завоевала золотые медали в личном многоборье и опорном прыжке, а также одну бронзу в упражнениях на бревне.

Ангелине Мельниковой 26 лет, и за свою спортивную карьеру она уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, а также завоевала серебро и две бронзы Игр.

Также на ее счету две победы на чемпионате мира в личном многоборье и одна — в опорном прыжке.