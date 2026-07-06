Эстонию лишили еще одного спортивного турнира из-за отказа пустить россиян

Эстонию лишили права на проведение чемпионата Европы по стрельбе 2027 года из-за отказа пустить российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщило агентство ERR .

Вместо этого соревнования пройдут в Испании. Европейская конфедерация стрелкового спорта объяснила решение тем, что по итогам этого турнира определяются участники Олимпиады в Лос-Анджелесе — а значит, иметь возможность соревноваться должны все допущенные спортсмены.

В стрелковом союзе самой Эстонии выразили сожаление из-за сложившейся ситуации, но подчеркнули, что следуют законам своей страны.

В январе по той же причине во Францию перенесли чемпионат Европы по фехтованию. Российские и белорусские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе и завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали.