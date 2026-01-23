Эстонию лишили права проводить ЧЕ по фехтованию после отказа впустить россиян

Международная федерация фехтования отстранила Эстонию от проведения чемпионата Европы из-за проблем с допуском российских и белорусских спортсменов. Об этом газете Ohtuleht сообщил генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг.

Эстония получила право провести чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Турнир должен был состояться в Таллине. Паалберг сообщил, что решение о переносе соревнований было принято еще 14 января, но эстонскую сторону уведомили только сегодня.

Чемпионат пройдет во Франции. Турнир состоится с 16 по 21 июня.

В начале января телерадиокомпания ERR предположила, что Эстония может лишиться права на проведение чемпионата из-за отказа допустить спортсменов из России и Белоруссии. FIE требовала, чтобы страна-хозяйка официально подтвердила равный доступ всех участников к турниру.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о реакции ФИФА на гипотетический бойкот предстоящего чемпионата мира по футболу, проводимого в США. Он отметил, что отказ от участия в этом событии может привести к санкциям, включая временное отстранение от международных соревнований.