Экс-боец UFC бразилец Баррозу в Мелитополе попросил гражданство России

Бразильский боец ММА Франсимар Баррозу, выступавший в UFC, заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он сообщил во время мастер-класса для спортсменов в Мелитополе, написало РИА «Новости» .

«Я очень хочу российский паспорт. Это моя мечта», — сказал спортсмен.

Баррозу подчеркнул, что считает себя «на 100% русским». Он попросил президента помочь ему в этом и отметил, что много работал ради данной цели.

Спортсмен выступает в ММА с 2005 года, за карьеру провел 35 боев и одержал 26 побед, девять из них — подряд.

По словам бойца, он уже несколько лет живет в России, здесь у него супруга и ребенок. В Москве Баррозу открыл собственные курсы тренировок. Он отметил, что планирует завершить карьеру после еще одного поединка.

Тем временем российское гражданство получил бывший член сборной Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов. После ряда проверок ему выдали российский паспорт. Ранее Кузнецов служил в ВСУ, но после вымогательства за лечение покинул страну, став спортсменом и воспользовавшись поездкой на чемпионат Европы, чтобы перебраться в Россию.