Сбежавший с Украины спортсмен получил российское гражданство

Mash: член сборной Украины по рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ

Фото: РИА «Новости»

Член украинской сборной по рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Спортсмену выдали документы после многочисленных проверок. Теперь Кузнецов направляется к семье.

Ранее член сборной Украины по рукопашному бою служил в ВСУ, после чего попал в госпиталь. После вымогательств за лечение мужчина решил стать спортсменом — это позволило ему выехать за границу. В составе сборной он отравился в Польшу на чемпионат Европы. Оттуда через Чехию Кузнецов сбежал в Россию.

Русскоговорящих жителей Украины и Белоруссии признали носителями языка. Если они захотят получить российское гражданство, процедуру проведут в упрощенном порядке.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте