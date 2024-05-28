Член украинской сборной по рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Спортсмену выдали документы после многочисленных проверок. Теперь Кузнецов направляется к семье.

Ранее член сборной Украины по рукопашному бою служил в ВСУ, после чего попал в госпиталь. После вымогательств за лечение мужчина решил стать спортсменом — это позволило ему выехать за границу. В составе сборной он отравился в Польшу на чемпионат Европы. Оттуда через Чехию Кузнецов сбежал в Россию.

Русскоговорящих жителей Украины и Белоруссии признали носителями языка. Если они захотят получить российское гражданство, процедуру проведут в упрощенном порядке.