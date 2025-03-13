Артем Дзюба впервые при Валерии Карпине получил вызов в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу на матчи против национальных команд Гренады и Замбии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

В прошлый раз в футболке национальной сборной Дзюба выходил на поле в 2021 году — в матче против сборной Дании. Тогда тренером был еще Станислав Черчесов. При этом 36-летнему форварду нужен всего один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной, побив рекорд Александра Кержакова.

«Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил», — подчеркнул Карпин.

Также впервые вызов получили вратарь казанского «Рубина» Евгений Ставер, защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев, полузащитники ЦСКА и «Ростова» Матвей Кисляк и Иван Комаров.

Сам футболист в комментарии ТАСС признался, что очень рад вызову.

«Счастлив очень, а если получится выйти и сыграть за сборную, то буду самым счастливым», — заявил он.

Матчи состоятся 19 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив «Крыльям Советов» 234-й мяч.