Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Игрок тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола. Спортсмен побил рекорд Александра Кержакова.
Дзюба отправил мяч в ворота на девятой минуте матча 20-го тура Российской премьер-лиги. «Акрона» сразилась с самарскими «Крыльями Советов» и победила со счетом 2:0.
Всего на счету футболиста 108 голов в петербургском «Зените», 38 — в «Спартаке», 20 — в «Ростове», 12 — в «Локомотиве». Еще 14 мячей Дзюба забил в «Томи», шесть — в «Арсенале», пять — в «Акроне», один — в турецкой команде «Адана Демирспор» и 30 — в сборной России.
Футболист побил рекорд Кержакова 1 марта. Он забил 233-й гол на 70-й минуте в матче РПЛ с «Нижним Новгородом».
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