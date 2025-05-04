Дзюба намекнул, что может продлить контракт с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что продление контракта с клубом из Тольятти станет его приоритетным вариантом на следующий сезон. Об этом сообщил «Матч ТВ» .

Учредитель «Акрона» Павел Морозов сообщил, что клуб хочет продлить контракт с Дзюбой. Сейчас 36-летний форвард играет за «Акрон» до конца сезона-2024/25. Ходили слухи, что если «Акрон» останется в премьер‑лиге, то футболист продлит контракт.

«Не буду опровергать или подтверждать. Но то, что в приоритете будет „Акрон“, это действительно так», — сказал Дзюба.

В конце апреля Дзюба забил 239-й мяч в карьере и обновил собственный рекорд по голам среди российских футболистов.

Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил Российскому футбольному союзу вести статистику рекордов и разработать систему наград за персональные достижения. Он считает это вкладом в развитие и повышение престижа российского спорта.