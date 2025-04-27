Дзюба обновил рекорд по голам среди российских футболистов

Дзюба забил 239-й мяч и обновил рекорд по голам среди российских футболистов

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 239-й мяч в карьере и обновил собственный рекорд по голам среди российских футболистов. Нападающий отличился в матче 26-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками».

В матче РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» 9 марта Дзюба также забил и вышел на первое место по количеству голов среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

Спустя 10 дней Дзюба опередил Кержакова и по забитым мячам в составе сборной России (31).

Форвард стал четырехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита», четырехкратным обладателем Суперкубка и двукратным победителем Кубка России страны.

Ранее депутат Роман Терюшков заявил, что Дзюбу нужно поощрить за рекордный гол в составе сборной России по футболу.