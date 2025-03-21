NEWS.ru: Дзюбу предложили наградить за рекордный гол

Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что нападающего «Акрона» Артема Дзюбу нужно поощрить за рекордный гол в составе сборной России по футболу. Об этом написал сайт NEWS.ru .

По мнению Терюшкова, Российский футбольный союз должен не только вести статистику рекордов, но и разработать систему наград за персональные достижения.

«Играть за сборную страны почtтно и ответственно, любой вклад в победу сборной — это вклад в укрепление и повышение престижа отечественного спорта», — подчеркнул депутат.

Благодаря голу в ворота сборной Гренады Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 31 мяч. До этого он делил первое место с Александром Кержаковым, у которого было 30 голов.