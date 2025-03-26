Овечкин сократил отставание от Гретцки до пяти голов

Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до пяти голов отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче чемпионата против «Виннипег Джетс». Овечкин довел общее количество своих голов в чемпионатах до 889.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения, столичный клуб уступил со счетом 2:3.

Пресс-служба НХЛ спрогнозировала, что Овечкин при сохранении текущей результативности побьет рекорд Гретцки в гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая пройдет в ночь на 16 апреля по московскому времени. В среднем за карьеру нападающий забрасывает 0,60 шайбы за матч.