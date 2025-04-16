День Александра Овечкина провозгласили в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Баузер провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина
Мэр Вашингтона Мюриель Баузер провозгласила 11 апреля в городе Днем Александра Овечкина. Документ опубликовала в соцсети X пресс-служба хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз».
Клуб поблагодарил градоначальницу за этот праздник.
В постановлении Баузер отметила «легендарную скорость, мощный щелчок, удивительную выносливость и изобилующую хет-триками точность» россиянина, а также преданность его одному клубу — всю карьеру в НХЛ Овечкин провел в Вашингтоне. Кроме того, с 2010 года Овечкин носит капитанскую нашивку, а в 2018-м выиграл с командой кубок Стэнли.
Ранее перед матчем с «Каролиной» показали видеоролик, в котором жена и сыновья Овечкина поздравляют его с рекордом и признаются спортсмену в любви. Кроме того, на торжественной церемонии ему и его семье вручили множество подарков.