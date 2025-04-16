День Александра Овечкина провозгласили в Вашингтоне

Клуб поблагодарил градоначальницу за этот праздник.

В постановлении Баузер отметила «легендарную скорость, мощный щелчок, удивительную выносливость и изобилующую хет-триками точность» россиянина, а также преданность его одному клубу — всю карьеру в НХЛ Овечкин провел в Вашингтоне. Кроме того, с 2010 года Овечкин носит капитанскую нашивку, а в 2018-м выиграл с командой кубок Стэнли.

Ранее перед матчем с «Каролиной» показали видеоролик, в котором жена и сыновья Овечкина поздравляют его с рекордом и признаются спортсмену в любви. Кроме того, на торжественной церемонии ему и его семье вручили множество подарков.