Дети Овечкина трогательно поздравили папу-рекордсмена на видео

Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия вместе с сыновьями записала видеопоздравление для хоккеиста. Ролик показали во время церемонии в честь россиянина перед игрой чемпионата НХЛ против «Каролины».

Старший сын Сергей поздравил отца-рекордсмена на английском и назвал его лучшим. Анастасия попросила ребенка повторить слова с улыбкой. Младший сын Илья отвлекался и не сразу присоединился к поздравлению, но в итоге оба мальчика тепло признались папе в любви.

Зрители в комментариях отметили, что видео стало одним из самых душевных.

Овечкин обновил собственный рекорд по забитым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Коламбуса» россиянин забросил 896-ю шайбу. До этого Овечкин обогнал канадца Уэйна Гретцки, мировой рекорд которого держался более 31 года.