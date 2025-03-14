Дегтярев удивился освобождению от санкций Евросоюза

Глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев назвал неожиданным решение о снятии с него санкций Евросоюза. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

Дегтярев напомнил, что ЕС включил его в санкционный список еще в июле 2014 года за открытие представительства ДНР в Москве и гуманитарную помощь детям Донбасса.

«Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более что за все это время моя политическая позиция не изменилась», — написал он.

Министр подчеркнул, что все ограничения против России и ее граждан являются незаконными.

Дегтярев добавил, что у России есть право отстаивать национальные интересы, в том числе в спорте. Он добавил, что страна продолжит это делать под руководством президента Владимира Путина.

Дегтярев отметил, что Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую международную работу. По его словам, цель министерства — полноценное возвращение национальной команды на все международные турниры.