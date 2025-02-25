Глава ОКР рассказал, почему МОК обязан восстановить членство России

Дегтярев: новый устав ОКР ни в одном пункте не нарушает Олимпийскую хартию

После принятия нового устава Олимпийского комитета России, по которому в его состав не входит ни один региональный совет, МОК придется восстановить его членство. Об этом сообщил министр спорта и председатель организации Михаил Дегтярев в интервью sports.ru .

«Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК», — заявил он.

Предлогом для исключения ОКР в октябре 2023 года стало включение в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, статус которых Международный олимпийский комитет не признает.

Накануне Дегтярев рассказал, что Россия смогла отсудить у МОК почти пять миллионов долларов компенсации за отстранение в 2022 году.