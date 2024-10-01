«Давно об этом мечтала». Винер — об уходе с поста главы ВФХГ
Винер заявила, что давно мечтала уйти с поста главы ВФХГ
Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что давно мечтала покинуть свою должность. Ее процитировало РИА «Новости».
«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает», — подчеркнула Винер.
По ее словам, объединение пяти гимнастических федераций предоставило возможность выдвинуть учениц в чиновники. Винер добавила, что хотела всю жизнь быть линейным тренером и мечта осуществилась.
Винер покинула пост президента ВФХГ 1 октября. Она возглавляла федерацию с 2008 года, сообщили «Известия».
Ранее экс-президент ВФХГ раскрыла свою зарплату. Она сообщила, что получает от Минспорта 168 тысяч рублей в месяц.