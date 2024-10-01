Винер заявила, что давно мечтала уйти с поста главы ВФХГ

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что давно мечтала покинуть свою должность. Ее процитировало РИА «Новости» .

«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает», — подчеркнула Винер.

По ее словам, объединение пяти гимнастических федераций предоставило возможность выдвинуть учениц в чиновники. Винер добавила, что хотела всю жизнь быть линейным тренером и мечта осуществилась.

Винер покинула пост президента ВФХГ 1 октября. Она возглавляла федерацию с 2008 года, сообщили «Известия».

Ранее экс-президент ВФХГ раскрыла свою зарплату. Она сообщила, что получает от Минспорта 168 тысяч рублей в месяц.