Россиянин Даниил Медведев уступил третьей ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу, во втором туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Состязания проходят в итальянском Турине.

Испанский теннисист победил со счетом 6:2, 6:4.

Для пятой ракетки мира, 30-летнего Медведева, это первое поражение с начала турнира.

В третьем туре Медведев сразится со спортсменом из США Фрэнсисом Тиафо, занимающим восьмую строчку рейтинга. Алькарасу в соперники достался итальянец Флавио Коболли.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева победила в итоговом турнире WTA. Подробнее об игре — в материале 360.ru.